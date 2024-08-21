Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Газпромнефть — смазочные материалы» в Год семьи расширяет просветительскую программу для детей. Ко Дню государственного флага России компания совместно с федеральным изданием «Аргументы и Факты» создала цифровой образовательный проект о главном символе Российской Федерации.
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