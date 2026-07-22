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Снукерист.ру

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Восходящая звезда Чан Бинью вновь подтвердил свой неоспоримый талант на Shenzhen Open 2026

Восходящая звезда Чан Бинью вновь подтвердил свой неоспоримый талант на Shenzhen Open 2026

В квалификации к Shenzhen Open 2026 Чан Бинью вновь продемонстрировал своё мастерство в снукере, подтверждая статус одного из самых перспективных игроков из Китая, сообщает totallysnookered Чан Бинью вышел в 1/32 финала Shenzhen Open 2026 (фото: totallysnookered)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Молодой талант Чан Бинью в очередной раз подтвердил свой статус одного из наиболее многообещающих игроков в мире снукера.

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