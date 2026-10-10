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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о поражениях «Ак Барса»: «Видим проблемные точки, работаем. Конструкция у нас пока шаткая»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче Fonbet Чемпионата КХЛ от « Северстали » (1:4), которое стало 3-м подряд для казанского клуба.

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