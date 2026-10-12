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Царьград

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В Кремле ответили на идею Зеленского о перемирии ради выборов

В Кремле ответили на идею Зеленского о перемирии ради выборов

Песков объяснил, почему Киев требует 60 дней перемирия.В Кремле отреагировали на инициативу Киева о введении 60-дневного прекращения огня в обмен на проведение президентских выборов.

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