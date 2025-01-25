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Катастрофа в Азовском море стала проверкой для чиновников. Зашатались кресла

Катастрофа в Азовском море стала проверкой для чиновников. Зашатались кресла

Всю свою суть успели показать чиновники во время разлива нефти в Азовском море. Произошедшее стало проверкой.

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Комментарии
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Владимир Петров
Ну, зашатались кресла под одними задницами и подготовят себя под другие.. Ну, никак не хочет круговорот жоп в чиновничьих кабинетах менять ситуацию в лучшую сторону...)))
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14 час.

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