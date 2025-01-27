Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    антисоветчики скопировали американскую модель но лучше жить не стали , американцы не дадут ибо доллар у них и вся мод...Вот это поворот —...
  • Астон Мартин
    америкосы здорово придумали - распространили собственный день знак по всему миру ,и за него остальные пожелали  стать...Вот это поворот —...
  • Олег Самойлов
    Мне вот интересно, а что, НА социализм, уничтоживший по всему миру СОТНИ МИЛЛИОНОВ населения, надо молиться? Тогда, г...Вот это поворот —...

Трамп стал Бербок. Откуда у нас сейчас столько погибших? И мы "украли гиперзвуковое оружие"

Трамп стал Бербок. Откуда у нас сейчас столько погибших? И мы "украли гиперзвуковое оружие"

Еще недавно Трамп воспринимался многими из нас тем, кто несет надежду на мирное урегулирование и окончание войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх