Трамп стал Бербок. Откуда у нас сейчас столько погибших? И мы "украли гиперзвуковое оружие"

Еще недавно Трамп воспринимался многими из нас тем, кто несет надежду на мирное урегулирование и окончание войны.
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