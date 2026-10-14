Если кафе, бар или кальянная на первом этаже жилого дома мешает спать из-за громкой музыки и криков посетителей, нужно вызывать полицию, а при проблемах с вентиляцией, неприятными запахами и антисанитарией — обращаться в Роспотребнадзор.