Китай привержен совместной работе с другими экономиками АТЭС ради поддержки многосторонности, углубления координации макроэкономической политики, обеспечения стабильности и бесперебойного функционирования региональных промышленных цепочек и цепочек поставок, а также коллективного продвижения долгосрочного устойчивого роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Hongqi Tiangong 0...
- Китайский роботот...
- Xiaomi Vision GT ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым