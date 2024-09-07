Семак рассказал, когда Глушенков вернется на поле

По словам тренера, любой контакт игроку может только повредить Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока невозможно определить сроки возвращения Максима Глушенкова в общую группу клуба.
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