Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов

Девять рейсов задержаны в аэропорте «Толмачево» в Новосибирске из-за тумана, а восемь прибывающих самолетов направили на соседние аэродромы Красноярска и Барнаула, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.