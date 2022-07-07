Аргументы и Факты

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Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов

Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов

Девять рейсов задержаны в аэропорте «Толмачево» в Новосибирске из-за тумана, а восемь прибывающих самолетов направили на соседние аэродромы Красноярска и Барнаула, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

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