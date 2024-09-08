В Казахстане ажиотажный спрос на Land Cruiser Prado: внедорожник обошел по продажам Camry

С января по июль 2024 года в Казахстане было официально продано 5420 автомобилей Toyota. И если смотреть на статистику продаж по моделям, то она выглядит очень интересно: все дело в том, что Land Cruiser Prado удалось обойти Toyota Camry! Фото: Toyota Если за первые семь месяцев текущего года казахстанцы купили 1187 Camry, то Prado разошелся в количестве 1330 единиц.