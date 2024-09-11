Депутат Кирьянов: Google регулярно нарушает антимонопольные требования

Google регулярно нарушает требования антимонопольного законодательства в разных странах, а сейчас компания не смогла оспорить антимонопольный штраф ЕС на $2,7 млрд, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.