Депутат Кирьянов: Google регулярно нарушает антимонопольные требования

Google регулярно нарушает требования антимонопольного законодательства в разных странах, а сейчас компания не смогла оспорить антимонопольный штраф ЕС на $2,7 млрд, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
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