Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым. Президент подчеркнул, что этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости.
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