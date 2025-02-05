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Брянского экс-депутата будут судить за хищение денег у военнослужащих

Брянского экс-депутата будут судить за хищение денег у военнослужащих

Коммерсантъ В Клинцовский горсуд Брянской области поступило уголовное дело 44-летнего бывшего местного депутата Владимира Реука, обвиняемого в обмане военнослужащих.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Высшую меру наказания, иначе этот вал преступлений не остановить!
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6 час.
А Кудасов
Почему в депутаты рвутся? К сожалению слишком часто вульгарно из корыстных соображений. Сам быть депутатом даже не думал, но был два срока Райсовета НД. Коллектив, которого был руководителем, выдвинул и избрали. В третий раз выдвинули кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины. Попросил самоотвод: коллектив более тысячи человек. Руководить on line? А был тогда один ставший депутатом ВРУ командир полка с прикарпатского армянин. По мне это то же, что депутат ГД бывший спортсмен.
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5 час.
АС
Александр Смелов
А как же те &quot;воины&quot;, кто соглашался за бабки получать награды и сваливать от службы? Они не привлечены к ответу?
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4 час.
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