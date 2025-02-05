Брянского экс-депутата будут судить за хищение денег у военнослужащих

А Кудасов

Почему в депутаты рвутся? К сожалению слишком часто вульгарно из корыстных соображений. Сам быть депутатом даже не думал, но был два срока Райсовета НД. Коллектив, которого был руководителем, выдвинул и избрали. В третий раз выдвинули кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины. Попросил самоотвод: коллектив более тысячи человек. Руководить on line? А был тогда один ставший депутатом ВРУ командир полка с прикарпатского армянин. По мне это то же, что депутат ГД бывший спортсмен.