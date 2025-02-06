В Рязани осудили участника массовой драки за нападение на полицейского

Суд приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 37-летнему мужчине, признав его виновным в применении насилия к представителю власти (ч.
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