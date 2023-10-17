«Москвич 6» в топовой комплектации «Бизнес»: озвучена цена, оснащение и технические характеристики

Стало известно, сколько будет стоить новый лифтбек «Москвич 6″ с мощным двигателем в 174 л.с. Этот автомобиль, по данным автомобильных экспертов интернет-портала «Цена Авто», обойдется покупателям в 2 миллиона 976 тысяч рублей в базовой комплектации «Бизнес».