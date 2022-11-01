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Желание немцев сэкономить на отоплении может обернуться вспышкой заболеваемости астмой

Желание немцев сэкономить на отоплении может обернуться вспышкой заболеваемости астмой

Жители Германии рискуют столкнуться с ухудшением микроклимата в жилищах из-за отказа от отопления. Об опасности плесени, которая может образоваться в их квартирах, рассказал иммунолог Владимир Болибок.

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