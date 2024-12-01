Гендиректор «Пари НН» о ситуации с Боженовым: «Первые публикации появились перед игрой с «Ростовом». Предполагаем, что это неслучайно»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о ситуации с защитником клуба Кириллом Боженовым.
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