Сельхозпредприятия Крыма готовы принять на работу в этом году 5000 студентов

В рамках XIII Международной аграрной выставки «АгроЭкспоКрым» состоялась встреча ведущих компаний-производителей, участников агросектора страны, представителей ведущих университетов Крыма с министром сельского хозяйства Республики Крым.
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