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250 могил обнаружено на принадлежащей Пике земле в Испании. Жерар планирует построить там отель

На участке, принадлежащем Жерару Пике, обнаружено 250 могил.  Центральный защитник «Барселоны» вложил деньги в проект по строительству роскошного отеля в Малаге.

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