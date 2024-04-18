Четверг, 1️⃣8️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🗽 Международный день памятников и исторических мест 📻 Всемирный день радиолюбителя 🇷🇺 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 🧑‍🔧День образования органов Гостехнадзора РФ 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1025 год - помазан на царство первый король Польши Болеслав I Храбрый 📔 1902 год - в Дании в первые в мире была применена дактилоскопия (отпечатки пальцев) для определения преступника 📔 1906 год - в Сан-Франциско произошло одну из крупнейших в истории США землетрясение - погибли около 3000 человек 📔 1922 год - в Москве основан футбольный клуб МКС - нынешний "Спартак" 📔 1923 год - в Москве по инициативе Феликса Дзержинского основано Спортивное общество "Динамо" 📔 1924 год - в Москве начали курсировать первые рейсовые автобусы 📔 1925 год - в Париже на международной конференции радиолюбителей образован Международный радиолюбительский союз (IARU).