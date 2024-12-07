Герман Греф назвал действия Центробанка «заходом за буйки»

Алексей Сафронов

... ничего удивительного в том, что финансовые крысы при дележке бабла в России, не любят и тем более не уважают друг друга! Уже то, что при наличии таких говорящих фамилиях (Наебулина, Грех и прочие Фридманы), простым людям в России вряд-ли с их стороны стоит ожидать что-то честного и добросовестного. Жаль что ВВП не хочет это замечать...