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Царьград

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Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, передает Bloomberg.Соглашение предоставит США привилегированный доступ к проектам по разработке природных ресурсов Украины, передает агентство Bloomberg.

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