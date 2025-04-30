Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, передает Bloomberg.Соглашение предоставит США привилегированный доступ к проектам по разработке природных ресурсов Украины, передает агентство Bloomberg.
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