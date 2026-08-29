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Кухня и дом

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Английская или французская ёлочка: как выбрать рисунок для пола и не запутаться в названиях

Английская или французская ёлочка: как выбрать рисунок для пола и не запутаться в названиях

Когда впервые задумываешься о том, чтобы уложить ламинат «ёлочкой», кажется, что достаточно просто выбрать красивый оттенок дерева и довериться мастеру.

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