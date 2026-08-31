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Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА

Ночная атака на Москву: отражены две волны вражеских БПЛА

Силы ПВО ВС России сбили уже 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс" .

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