Депутат Рады Камельчук: в Польше идет подготовка отрядов из уехавших украинцев

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что подразделения украинцев проходят подготовку в Польше, чтобы затем вернуться на Украину и участвовать в боевых действиях.
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