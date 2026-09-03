DOJ Adds Walmart, Costco, Amazon To Beef Price Probe Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Justice Department has added eight major grocery chains to its beef affordability investigation.
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