Экипаж Су-25 показал трюк высшего пилотирования в зоне СВО

Лётчик Су-25 выполнил сложный манёвр на предельно низкой высоте.Пилот российского штурмовика "Су-25" продемонстрировал высокое мастерство пилотирования, выполнив сложный манёвр на минимальной высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.
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