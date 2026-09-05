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Лазарев с отрывом в 16 баллов выиграл этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке

Лазарев с отрывом в 16 баллов выиграл этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке

Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. В произвольной он исполнил пять квадов: четверной флип, четверной лутц, четверной сальхов, комбинацию четверной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной лутц.

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