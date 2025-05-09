Не отстирывается: как вывести 10 самых стойких пятен?

От жирных разводов на блузках до пожелтевших в области подмышек рубашек и футболок. Рассказываем, с какими пятнами бороться сложнее всего и как их всё-таки удалить? Стоит учесть, что успех в борьбе со стойкими пятнами зависит не только от типа самого пятна, но и от состава ткани, на которой это пятно появилось, а также от того, как долго оно остаётся на одежде.