6 мая 1944: Последние сутки перед штурмом Сапун-горы

Последние сутки перед штурмом Сапун-горы. Немцы стянули сюда резервы и контратакуют. У стен Севастополя красноармейцы уже несколько дней ждут помощи с воздуха, но вылет дальних бомбардировщиков, которые должны сбросить на позиции фашистов 240 тонн бомб, откладывается из-за погоды.