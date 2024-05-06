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Вести Севастополь

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6 мая 1944: Последние сутки перед штурмом Сапун-горы

6 мая 1944: Последние сутки перед штурмом Сапун-горы

Последние сутки перед штурмом Сапун-горы. Немцы стянули сюда резервы и контратакуют. У стен Севастополя красноармейцы уже несколько дней ждут помощи с воздуха, но вылет дальних бомбардировщиков, которые должны сбросить на позиции фашистов 240 тонн бомб, откладывается из-за погоды.

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