"Все мои дети собираются стать артистами?". Евгений Цыганов поздравил с 18-летием дочь Софию от Ирины Леоновой

5 сентября дочери Евгения Цыганова Софии исполнилось 18 лет. Звёздный отец выложил в личном блоге фото дочери и поздравил её.
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