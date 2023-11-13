Объявлены номинанты The Game Awards 2023 — Baldur’s Gate 3 и Alan Wake II в лидерах, а Starfield не у де...

Объявлены номинанты The Game Awards 2023 — Baldur’s Gate 3 и Alan Wake II в лидерах, а Starfield не у делДо The Game Awards 2023 остаётся уже меньше месяца, и ведущий церемонии Джефф Кейли (Geoff Keighley) на специальной трансляции раскрыл, какие игры поборются за звание лучших по итогам 2023 года.