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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Объявлены номинанты The Game Awards 2023 — Baldur’s Gate 3 и Alan Wake II в лидерах, а Starfield не у де...

Объявлены номинанты The Game Awards 2023 — Baldur’s Gate 3 и Alan Wake II в лидерах, а Starfield не у де...

Объявлены номинанты The Game Awards 2023 — Baldur’s Gate 3 и Alan Wake II в лидерах, а Starfield не у делДо The Game Awards 2023 остаётся уже меньше месяца, и ведущий церемонии Джефф Кейли (Geoff Keighley) на специальной трансляции раскрыл, какие игры поборются за звание лучших по итогам 2023 года.

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