Названа сумма выплат семьям погибших и пострадавших при обстреле Рыльска

Семьи погибших в городе Рыльске Курской области получат от властей по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .
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