Президент Финляндии Александр Стубб назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент.
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине
Комментарии
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Анастасия Гончарова
почему то видуха у гейзападенцев "руководителей" у всех как у вурдалаков упырей ..страшные как хз кто, зеленый клоун отребье этот оборванец просто помойщик потаскуха, дед на батарейках тот просто уже неизлечимым ебанатизмом болеет и видит привидения,скоро наверное сдохнет.....
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18 час.
Ю
Юрий Зубрин
У них там все ебанутые,и кто их из психушки выпустил,?
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8 час.
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