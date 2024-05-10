Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине

Анастасия Гончарова

почему то видуха у гейзападенцев "руководителей" у всех как у вурдалаков упырей ..страшные как хз кто, зеленый клоун отребье этот оборванец просто помойщик потаскуха, дед на батарейках тот просто уже неизлечимым ебанатизмом болеет и видит привидения,скоро наверное сдохнет.....