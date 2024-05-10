Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Чурок н**** из России эшелонами!Новосибирское гет...
  • Eduard
    Логика "железная"!Мы вообще 8 лет переговоры о мире аели!В США объяснили, ...
  • Сергей Андросов
    Ну и хер на них, какая им позиция ещё нужна? Стоя раком о позициях размышлять- гиблое дело.В США объяснили, ...

Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине

Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
почему то видуха у гейзападенцев &quot;руководителей&quot; у всех как у вурдалаков упырей ..страшные как хз кто,  зеленый клоун отребье  этот оборванец  просто  помойщик потаскуха,  дед на батарейках тот просто уже неизлечимым ебанатизмом болеет и видит привидения,скоро наверное сдохнет.....
Ответить
18 час.
Ю
Юрий Зубрин
У них там все ебанутые,и кто их из психушки выпустил,?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх