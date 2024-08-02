Операция «Ликвидация»: F-35 смогли пробить ПВО Ирана, хотя туда мы поставляли С-300, ЗРК «Тор» и комплексы «Автобаза»

Устранение одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, похоже, выявило серьёзные проблемы и в обороне нашего неба В ночь на 31 июля и без того давно опасно тлеющая военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке еще более и мгновенно резко накалилась.