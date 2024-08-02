Операция «Ликвидация»: F-35 смогли пробить ПВО Ирана, хотя туда мы поставляли С-300, ЗРК «Тор» и комплексы «Автобаза»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 287 подписчиков

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  • Air
    Хутор уходит не в небо, а на кладбище,скатертью дорожка желто-синяя!!!Хутор уходит в небо
  • Valery German
    Аффтор этого опуса явно провокаторОперация «Ликвида...
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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
кто?
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Возможно кто-то слил местонахождение
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15 час.
Valery German
Аффтор этого опуса явно провокатор
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5 час.

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