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«Арсенал» стартовал с 4 побед в АПЛ в 4-й раз в истории. Только в сезоне-2003/04 клуб стал чемпионом

« Арсенал » в четвертый раз в истории стартовал в АПЛ с четырех побед подряд. Команда тренера Микеля Артеты в гостях была сильнее « Сандерленда » (2:0) в 4-м туре.

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