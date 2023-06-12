Tiempo: выжившие в джунглях Колумбии дети не могут ходить и спать

Дядя найденных в джунглях Колумбии после авиакатастрофы детей рассказал об их состоянии. Один из них пожаловался, что хочет ходить, но у него болят ноги, сообщила Tiempo.
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