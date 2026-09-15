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Газета.ру

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Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб

Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился 300-й заброшенной шайбой в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Трактора».

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