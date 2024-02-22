«Северсталь» инвестирует свыше 6 млрд рублей в реконструкцию печи стана 2000 Череповецкого меткомбината

Компания «Северсталь» приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству нагревательной печи №3 на стане 2000 на площадке Череповецкого меткомбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь») и намерена инвестировать в этот проект свыше 6 млрд рублей, следует из релиза компании.