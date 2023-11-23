Роснедра прогнозируют рекордный прирост запасов нефти и газа в 2023 году

2593814 25.03.2015 Буровая установка Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае. Рамиль Ситдиков / РИА Новости Даниил КугушевВ 2023 году Россия может побить свой собственный рекорд по приросту запасов нефти и газа.
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