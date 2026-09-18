Куртуа: «Не уверен, что хочу быть главным тренером, ты слишком быстро состаришься со всеми этими футболистами»

34-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что планирует играть еще несколько лет, но пока не решил, чем займется после завершения карьеры.
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