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Двое погибли и 9 пострадали: что известно о пожаре в пятиэтажке в Новосибирске

Двое погибли и 9 пострадали: что известно о пожаре в пятиэтажке в Новосибирске

Ночью в Новосибирске на улице Адриена Лежена произошёл смертельный пожар.В Новосибирске сотрудники МЧС России в ночь с 23 на 24 февраля ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном доме на Улице Адриена Лежена - спасли 9 человек, двое – погибли.

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