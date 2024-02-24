Двое погибли и 9 пострадали: что известно о пожаре в пятиэтажке в Новосибирске

Ночью в Новосибирске на улице Адриена Лежена произошёл смертельный пожар.В Новосибирске сотрудники МЧС России в ночь с 23 на 24 февраля ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном доме на Улице Адриена Лежена - спасли 9 человек, двое – погибли.
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