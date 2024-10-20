Папа Франциск канонизировал 14 человек

Новую группу святых, огласил Папа Франциск в воскресенье, канонизировав 14 человек, включая «мучеников Дамаска», убитых в Сирии во времена Османской империи и являющихся символами преследований христиан, сообщает 20 октября англоязычная японская газета The Japan Times.
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