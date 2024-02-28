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Минфин РФ: деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании

Минфин РФ: деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании

Заместитель руководителя Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков заявил, что деловой совет БРИКС прорабатывает идею создания общей перестраховочной компании в рамках объединения, это поможет бизнесу снизить издержки и зависимость от западной инфраструктуры.

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