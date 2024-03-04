Штурмовая группа бойца Адина двое суток удерживала захваченный опорный ВСУ

Российские штурмовики под командованием младшего сержанта Сергея Адина захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины в зоне СВО и в течение двух суток, до прибытия подкрепления, удерживали позицию, несмотря на интенсивные обстрелы противника, сообщило Минобороны РФ.