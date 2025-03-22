Заказчики не названы, про украинский след — молчание. Сегодня годовщина трагедии в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что спецслужбы недружественного государства стоят за планированием и организацией теракта в концертном зале «Крокус сити холл», совершённого год назад.
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