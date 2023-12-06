МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ СПИДА.

Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи - одна из важных задач сохранения их здоровья.1 декабря 2023 года в клубе ´Крыница´, государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.