Хорн – Аустрия Лустенау где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига Австрии 23 августа

В пятницу, 23 августа, сыграют Хорн и Аустрия Лустенау в рамках Первой Лиги Австрии по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Хорн Арена Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.