А у вас не так? 3 ошибки, из-за которых ваша кухня может выглядеть «дешевкой»

На многочисленных телешоу про обустройство дома рассказывают, как создать на кухне идеальное пространство: о подходящем цвете стен, материалах и форме шкафов, столов и стульев, о том, как «оживить» интерьер и сделать его на 100% роскошным.
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